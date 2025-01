Idées de développement durable au cas où vous voudriez rendre votre petite entreprise plus écologique 

Les petites entreprises jouent un rôle moteur dans la croissance économique, représentant plus de 50 % du PIB et, selon certaines estimations statistiques, jusqu’à 70 %, l’innovation étant un facteur essentiel de croissance et de réussite. De plus, elles jouent un rôle essentiel dans la promotion de la durabilité en contribuant à équilibrer les dimensions économiques, sociales et environnementales. Les petites entreprises constituent une puissance à prendre en compte et peuvent devenir déterminantes en suscitant des changements positifs, mais nombre d’entre elles ne sont pas encore pleinement engagées dans les questions de RSE (responsabilité sociale des entreprises), telles que l’éco-efficacité, l’engagement des parties prenantes ou la gestion de l’environnement. Les décideurs de ces organisations ont (plus que) suffisamment de pain sur la planche et moins de ressources que leurs grands rivaux.

L’urgence climatique se fait de plus en plus pressante, mettant en péril la paix et la sécurité internationales. Vous devriez donc envisager des moyens de réduire votre impact sur l’environnement – les possibilités d’action sont nombreuses et se cumulent rapidement. Les pratiques durables peuvent se traduire par une baisse de la consommation d’énergie et des coûts de traitement des déchets, entre autres. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques propositions pour rendre le monde meilleur, pour vous et pour tout le monde.

Travailler avec les fournisseurs pour identifier et cibler les objectifs de développement durable

Il ne suffit pas d’être comptable de ses propres activités. Vous devez aussi assumer la responsabilité de votre chaîne d’approvisionnement et exiger de vos partenaires qu’ils soient plus exigeants en matière de RSE, faute de quoi ils peuvent facilement commettre des actes répréhensibles sans le vouloir. Si vous apparaissez laxiste en matière de développement durable, il vous faudra sans doute beaucoup de temps pour retrouver la réputation et la prospérité que vous avez perdues. La baisse des émissions dues au transport peut améliorer la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. C’est la raison pour laquelle vous devriez commander des matériaux, des pièces et des produits plus rationnellement en passant une seule grosse commande auprès d’un fournisseur au lieu de plusieurs petites. Par ailleurs, vous devriez privilégier les relations avec les fournisseurs qui ont recours à des énergies renouvelables pour alimenter leurs installations, telles que l’énergie solaire ou éolienne.

Une gestion efficace des déchets contribue à réduire les stocks excessifs et à accroître la pertinence des prévisions de la demande. Dans l’Union européenne, la gestion des déchets est régie par la directive-cadre sur les déchets, qui introduit le principe du pollueur-payeur et la responsabilité élargie du producteur, tous deux liés à la protection de l’environnement. La France joue un rôle actif en matière d’écologie, et les entreprises et les marques sont à l’avant-garde en termes de portefeuilles de produits durables. Mil-tek, par exemple, prouve qu’il est possible de combiner la rentabilité économique et le souci de l’environnement dans le traitement des déchets, comme en témoignent les produits de l’entreprise connus sous le nom de Mil-tek presse à balle machines. Ces équipements assurent la production d’une matière première de qualité appropriée qui peut être transformée en nouveaux matériaux, ce qui montre bien qu’investir dans des solutions durables, c’est investir dans le progrès économique et la protection de l’environnement.

Faites participer vos clients à votre plan de développement durable pour un avenir meilleur

Le développement durable est aujourd’hui considéré comme une condition de base pour l’achat, et vous devez vous y préparer dès maintenant plutôt que plus tard. Au moment de prendre une décision d’achat, l’impact environnemental d’un produit est très important ou plutôt important, et ce, quels que soient les pays, les sous-groupes et les types de produits. La majorité des gens recyclent les déchets ménagers, limitent leur utilisation de plastiques à usage unique et réduisent le nombre de nouveaux produits qu’ils achètent. L’accessibilité financière est le premier obstacle à l’adoption d’un mode de vie plus durable. Votre stratégie de prix doit donc permettre de générer des revenus suffisants tout en étant attrayante pour les clients. Vous pouvez tester plusieurs prix jusqu’à ce que vous trouviez celui qui maximise les bénéfices sans décourager les clients potentiels, mais il est préférable de commencer par une analyse des prix.

Si vous entendez impliquer vos clients dans le développement durable, expliquez dès le départ ce que vous avez l’intention de faire et les raisons qui vous poussent à le faire, afin que les gens puissent comprendre le bien-fondé de votre décision ; faites part des progrès que vous avez accomplis, de ce que vous essayez de réaliser et de la manière dont les clients peuvent vous aider à y parvenir. Une communication claire est la pierre angulaire d’un leadership résolu ; créez donc un environnement dans lequel les individus se sentent valorisés, entendus et soutenus. La mauvaise information peut résulter d’un véritable malentendu, alors faites en sorte que les clients disposent de connaissances et comprenez ce qui les pousse à apprendre. Les médias sociaux peuvent être un excellent outil pour communiquer vos objectifs de développement durable, mais avant de vous engager sur une plateforme, comprenez comment elle fonctionne et combien elle coûte.

Permettez à vos employés de travailler à domicile ou de manière hybride

Le télétravail est meilleur pour l’environnement du fait que les employés n’ont pas besoin de se rendre au bureau tous les jours, ce qui réduit les émissions de carbone qui sont à leur point culminant et réchauffent la planète, provoquant le changement climatique. Le télétravail nécessite l’utilisation de l’internet et implique souvent de se connecter aux serveurs du lieu de travail pour accéder aux informations, mais vous pouvez réduire votre empreinte carbone en utilisant les fournisseurs d’informatique en nuage les plus écologiques possibles. Motivez les membres de votre équipe à créer leurs propres espaces de travail durables. Ils devraient optimiser l’utilisation de la lumière naturelle, intégrer des plantes dans l’aménagement du bureau et utiliser la même application pour le travail quotidien.

Les travailleurs hybrides sont les plus productifs, ils se montrent moins épuisés, moins stressés et moins anxieux. Les employés sont en meilleure santé et ont davantage le contrôle de leur vie, sans compter que leur impact sur l’environnement est moindre que celui de leurs collègues travaillant au bureau. En raison de l’amélioration de la vidéoconférence et d’autres outils technologiques, de moins en moins de personnes se déplacent, si bien que le bureau peut être reconfiguré avec une surface totale moins importante, ce qui signifie qu’il nécessite moins d’énergie pour le chauffage, la climatisation et l’éclairage. Si certains emplois peuvent être exercés à domicile, d’autres ne le peuvent pas et, pour cette raison, il y aura toujours un besoin de voyager.

Veiller à ce que les barrières à l’adoption du développement durable soient aussi faibles que possible

Les petites entreprises qui se laissent distancer par la RSE risquent de perdre de précieuses opportunités de croissance, mais le bon choix n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît à première vue. Les propriétaires et les gestionnaires peuvent ne pas disposer du temps, des connaissances, des capacités ou des fonds nécessaires pour devenir plus respectueux de l’environnement, et ces défis sont d’autant plus importants dans les pays en développement où les ressources sont limitées. Toutefois, difficile ne veut pas dire impossible, et vous devrez donc travailler dur. Inscrivez le développement durable dans votre plan de gestion, dans votre description de poste et dans la formation de vos employés afin d’éviter un décalage entre la théorie et la pratique. Il vaut mieux briller dans quelques domaines ciblés que d’avoir des performances moyennes dans différents domaines.

N’oubliez pas d’analyser en permanence les dépenses de votre entreprise pour voir comment vous pouvez réduire vos coûts. Vous pouvez créer un fonds renouvelable pour financer des projets de développement durable, utiliser une base de données de subventions pour suivre les opportunités à venir et établir des partenariats avec d’autres organisations pour répondre à vos besoins sans surcharger les générations futures.